Caserta, 29 mar. (LaPresse) – Il pentimento del boss del clan dei Casalesi, Francesco ‘Sandokan’ Schiavone, è una notizia di grande rilevanza per la comunità di Casal di Principe (Caserta). Lo sa bene il sindaco Renato Natale: “Ne sono contento e spero che possa fare luce su un periodo oscuro della nostra storia, ma anche a farci individuare quegli angoli ancora nascosti che possano rappresentare un pericolo futuro per la nostra gente, per la nostra economia e nostre Istituzioni”, ha dichiarato a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata