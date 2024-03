Roma, 28 mar. (LaPresse) – “È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola “bellezza” in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”. Così in un lungo post su Instagram Alessandro Michele commenta il suo nuovo ruolo di direttore creativo della maison Valentino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata