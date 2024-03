Roma, 28 mar. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron assume le posizioni più radicali dell’establishment europeo sulla necessità di inviare truppe in Ucraina, e il Cremlino sta monitorando questa retorica. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Vediamo punti di vista diversi con sfumature diverse nell’establishment politico europeo. Allo stesso tempo, vediamo che, in effetti, in questo caso, le posizioni più radicali sono probabilmente prese dal presidente Macron, che è il promotore della discussione sulla necessità di inviare contingenti militari stranieri in Ucraina. Stiamo monitorando da vicino tutta questa retorica”, ha affermato Peskov

