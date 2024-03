Milano, 28 mar. (LaPresse) – Con crisi e maltempo, si riduce fortemente anche il numero di famiglie che mangerà fuori casa: farà tale scelta per Pasqua o Pasquetta 1 famiglia su 4, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale; in molti non rinunceranno, inoltre, al consueto pic nic o barbecue all’aperto. Lo rileva O.N.F., l’ Osservatorio Nazionale Federconsumatori. “Alle porte di Pasqua gli italiani si preparano a festeggiare, nonostante il maltempo e i prezzi alle stelle. Ognuno secondo le proprie possibilità e il proprio budget”, sottolinea l’osservatorio. 1 famiglia su 4, che mangerà fuori, preferirà soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale; in molti non rinunceranno, inoltre, al consueto pic nic o barbecue all’aperto.

