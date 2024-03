Roma, 28 mar. (LaPresse) – E’ di una bambina di 8 anni morta sul colpo e di altri tre bambini feriti, con un adulto, il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle 15,45 in via Pontina Vecchia all’incrocio con via della Pescarella, ad Ardea in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Pomezia, la polizia locale di Ardea ed il 118, che ha inviato sul posto anche l’eliambulanza. Nello schianto sono rimaste coinvolte. I tre bambini feriti sono di età comprese tra gli 8 e i 10 anni e sono stati trasportati in ospedale. L’adulto invece è stato elitrasportato al San Camillo di Roma in codice rosso.

