Roma, 28 mar. (LaPresse) – “Il governo italiano può e deve fare qualcosa per impedire che un cittadino italiano venga trattato come un cane”. Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, all’uscita dal tribunale di Budapest dove stamani il giudice ungherese ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per la 39enne. La donna è in cella da 13 mesi con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di alcuni manifestanti di estrema destra. “Sentiamo dire che il governo italiano non può interferire con la magistratura ungherese – ha detto Roberto Salis -. Il problema delle manette e del modo in cui viene condotta mia figlia in aula non dipende dalla magistratura ungherese, dipende dalle istituzioni carcerarie ungheresi che dipendono dal ministero della Giustizia ungherese che dipende dal primo ministro ungherese”. Per questo Salis ha parlato di “immobilismo del governo italiano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata