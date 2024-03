Bangkok (Thailandia), 27 mar. (LaPresse/AP) – La Camera dei Rappresentanti della Thailandia, una delle due Camere del Parlamento del Paese, ha approvato un disegno di legge per la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. A favore hanno votato 400 dei 415 deputati presenti, mentre in 10 si sono opposti, 2 si sono astenuti e 3 erano assenti, dopo un dibattito durato quasi 4 ore. Il disegno di legge cambia nel Codice civile e commerciale i termini “uomini e donne” e “marito e moglie” in “individui” e “partner matrimoniali”. Il disegno di legge aprirebbe l’accesso a tutti i diritti legali, finanziari e medici per le coppie LGBTQ+.

