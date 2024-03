Milano, 27 mar. (LaPresse) – Nuovo caso di ‘corpo estraneo’ in uno dei piatti serviti da Milano Ristorazione, società partecipata del Comune, in una scuola della città. Alla scuola primaria Ariberto, che fa capo all’Istituto Comprensivo Cavalieri, un chiodo sarebbe stato trovato nell’insalata di patate servita ad un alunno, che ha subito avvertito la maestra. Sull’episodio sono in corso del verifiche di Palazzo Marino.

