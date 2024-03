Roma, 27 mar. (LaPresse) – “Non abbiamo nessun piano ‘B’ perché crediamo fortemente nel piano ‘A’. Questa operazione è nata sulla condivisione di un piano industriale, non di un piano salvataggio. E riteniamo che questo elemento debba essere oggetto di maggiore apprezzamento da parte della Commissione Ue. Al tavolo della Commissione non è stata presentata un’operazione di salvataggio di un’azienda in crisi ma un’operazione in cui l’azionista ha ritenuto – vista la situazione di competizione sul mercato – che il consolidamento fosse lo strumento per avere operatori più forti”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, rispondendo a chi gli chiede un commento sui rilievi avanti da Bruxelles rispetto alla fusione con Lufthansa.

