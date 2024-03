Roma, 27 mar. (LaPresse) – Problemi per il profilo ufficiale X (ex Twitter) dell’Istat. Secondo quanto appreso da LaPresse, il canale social dell’Istituto di statistica da stamani non presenta più la foto profilo nè la copertina, sulle quali campeggiava il logo, e riporta un ‘.’ al posto del nome. Tecnicamente si tratterebbe di quello che nel linguaggio informatico viene definito ‘defacement’, e che induce a ritenere possa trattarsi di un hackeraggio da parte di soggetti esterni. La pagina X dell’Istat viene aggiornata quotidianamente, ma l’ultimo post caricato risale al 25 marzo. Dall’Istituto hanno confermato il problema ma di non essere stati ancora in grado di identificarne la natura ed essere al lavoro per risolverlo.

