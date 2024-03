Francoforte (Germania), 27 mar. (LaPresse) – Grave incidente sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Un pullman Flixbus si è ribaltato e almeno una persona è morta. Diverse le persone rimaste gravemente ferite, come riportano i media tedeschi. Intorno alle 9:45 il Flixbus era in viaggio per Monaco tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è ribaltato. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori sul posto, 16 persone sono rimaste ferite riporta Bild, aggiungendo che la polizia, al momento, non ha voluto confermare il numero dei feriti. La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata