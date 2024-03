Francoforte (Germania), 27 mar. (LaPresse) – Secondo i cinque principali istituti di ricerca economica tedeschi, l’economia del Paese mostra debolezze cicliche e strutturali. Nel loro rapporto di primavera, gli istituti economici tedeschi hanno rivisto significativamente al ribasso le previsioni del Pil per l’anno in corso, portandole allo 0,1%. Nel recente rapporto autunnale, la cifra era ancora dell’1,3%. Le aspettative per il prossimo anno sono quasi invariate all’1,4% (in precedenza 1,5%). Tuttavia, il livello di attività economica sarà inferiore di oltre 30 miliardi di euro a causa dell’attuale fase di debolezza. Complessivamente, gli istituti prevedono un aumento dei prezzi al consumo del 2,3% nell’anno in corso e dell’1,8% nel prossimo. I tassi di inflazione di fondo, corretti per l’effetto frenante dei prezzi dell’energia, sono del 2,8% (2024) e del 2,3% (2025). L’analisi è stata elaborata dall’ Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), dall’Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), dall’Istituto per l’economia mondiale di Kiel (Ifw) dall’Istituto per la ricerca economica di Essen (Rwi) e dall’Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata