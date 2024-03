Francoforte (Germania), 27 mar. (LaPresse) – È salito a cinque il bilancio delle persone rimaste uccise nell’incidente di un pullman Flixbus che si è ribaltato sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia in Germania. Lo ha confermato a LaPresse una portavoce della polizia di Lipsia. “Al momento risultano cinque le persone che hanno perso la vita nell’incidente”, ha spiegato la portavoce, aggiungendo che i feriti “sono più di dodici” e “non si sa ancora quanti sono feriti in modo grave”. “Attualmente non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime”, ha aggiunto la portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata