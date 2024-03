Bruxelles, 27 mar. (LaPresse) – “Fin dall’inizio della sua partecipazione a Identità e democrazia, Chega, come la Lega, ha fatto ogni sforzo per garantire che tutti i partiti di centrodestra e di destra che si riuniscono in Ecr (Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei) e Id seguano una politica comune al Parlamento europeo. Ci auguriamo vivamente e continueremo a compiere ogni sforzo per garantire che questo obiettivo venga raggiunto durante il prossimo mandato del Parlamento europeo”. Lo dichiara a LaPresse la portavoce del partito di destra portoghese Chega, in relazione all’auspicio del leader leghista Matteo Salvini che nessuno nel centrodestra italiano preferisca governare in Europa con Macron e i socialisti piuttosto che con la Lega e i suoi alleati.

