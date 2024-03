Bari, 27 mar. (LaPresse) – E’ prevista per il 16 aprile prossimo l’udienza pre-dibattimentale carico di Luciano Canfora, accusato di diffamazione ai danni di Giorgia Meloni. Il capo d’imputazione fa riferimento alle parole pronunciate in occasione di un incontro con gli studenti del liceo scientifico Fermi di Bari nel corso del quale era stato affrontato anche il caso della guerra in Ucraina. Canfora, filologo e storico, è docente emerito dell’università di Bari. Secondo l’accusa, definì neonazista nell’animo Meloni che a ottobre dello stesso anno è diventata presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata