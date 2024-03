Baltimora (Maryland, Usa) 26 mar. (LaPresse/AP) – I soccorritori stavano cercando almeno sette persone che risultano disperse e che si pensa siano cadute in acqua dopo il crollo di parte del ponte Francis Scott Key di Baltimora, causato dall’urto con una nave cargo. Kevin Cartwright, portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, ha detto ad Associated Press: “La nostra attenzione in questo momento è rivolta al salvataggio e al recupero di queste persone”, definendo il crollo un “evento di massa in via di sviluppo”. Cartwright ha aggiunto che sembra che ci siano “alcuni carichi o sostegni appesi al ponte”, che creano condizioni di instabilità e che costringono i soccorritori a operare con cautela. “Si tratta di una grave emergenza”, ha sottolineato.

