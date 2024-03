Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Un sano esercizio di realismo ci deve portare a considerare la Nato come il solo e vero scudo di cui disponiamo per difendere la libertà e la democrazia. Il fianco est dell’Alleanza è una priorità e la prima lezione da trarre dalla guerra in Ucraina è che la difesa della libertà è doverosa, necessaria e riguarda tutti. C’è un Paese che combatte per la sua e per la nostra libertà di poter scegliere il proprio futuro”. Così il Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione informale presso l’Aula della Commissione Difesa della Camera, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato.

