Milano, 26 mar. (LaPresse) – Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, ha affermato che a Doha sono ancora in corso i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza, senza rivelare sviluppi specifici nei colloqui. Israele ha annunciato di aver ritirato la propria delegazione. “Siamo ancora ottimisti, fin dal primo giorno siamo stati positivi”, ha detto in conferenza stampa, ribadendo che non c’è limite di tempo ai colloqui. Lo riporta Al Jazeera. Al-Ansari aggiunto: “Il nostro sforzo di mediazione continuerà. Collaboriamo con tutti i partner regionali e internazionali”.

