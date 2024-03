Milano, 26 mar. (LaPresse) – Una parte della delegazione israeliana rimane in Qatar per continuare a discutere un accordo con Hamas sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. È quanto fa sapere Haaretz. Una fonte israeliana che ha familiarità con i colloqui ha dichiarato che “l’accordo non è crollato”.

