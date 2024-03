Milano, 26 mar. (LaPresse) – Il capo del Mossad, David Barnea, ha ordinato alla delegazione israeliana per conto del Mossad e dello Shin Bet di lasciare il Qatar e tornare in Israele, dopo che Hamas ha risposto di respingere la proposta di compromesso avanzata dagli Stati Uniti, che prevedeva un cessate il fuoco duraturo ma non permanente. Lo riporta Ynet. Una fonte politica ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “ha tracciato le linee rosse entro le quali è chiaro quando è impossibile andare avanti, quindi è stato deciso che la squadra sarebbe tornata in Israele”.

