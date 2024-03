Roma, 26 mar. (LaPresse) – “Come è emerso anche in occasione del Comitato militare della Nato del gennaio scorso, le tornate elettorali che interesseranno anche l’Italia, come altri Paesi dell’Europa e del Mediterraneo allargato, potrebbero costituire l’occasione per una intensificarsi della strategia di disinformazione da parte della Russia con l’obiettivo di disorientare la nostra opinione pubblica”. Così il Capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione informale presso l’Aula della Commissione Difesa della Camera, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “E’ evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo e noi non possiamo permetterci tentennamenti o distinguo: ne va del nostro modelli di vita – aggiunge – e dei nostri valori democratici”.

