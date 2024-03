Washington (Usa), 25 mar. (LaPresse) – “Rispetteremo la decisione della corte d’Appello e presenteremo una cauzione, titoli equivalenti o contanti”. Lo ha annunciato Donald Trump, riguardo al pagamento, entro 10 giorni, della cauzione da 175 milioni di dollari per la condanna in primo grado per frode commerciale a carico della Trump Organization. Stamani, i cinque giudici di un tribunale di appello hanno accolto la richiesta dell’ex presidente e ridotto da 464 milioni a 175 milioni il valore della multa decisa in primo grado. La scadenza del pagamento della cauzione iniziale era fissata per oggi, ma i legali di Trump avevano ripetutamente segnalato l’impossibilità per il tycoon di fare fronte a una somma simile.

