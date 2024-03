Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Lo Stato di Israele non cesserà il fuoco. Distruggeremo Hamas e continueremo a combattere finché l’ultimo dei rapiti non tornerà a casa”. Così in un post sul social X il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Israel Katz, facendo riferimento alla risoluzione sul cessate il fuoco votata oggi all’Onu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata