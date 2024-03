Washington (Usa), 25 mar. (LaPresse) – L’astensione sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu “non è un cambio di politica” da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Siamo stati chiari e coerenti nel nostro sostegno a un cessate il fuoco nell’ambito di un accordo per gli ostaggi”, ha detto il funzionario, aggiungendo che “la risoluzione riconosce i colloqui in corso”. Gli Usa avrebbero voluto sostenere la risoluzione, ha spiegato Kirby, “ma il testo finale non ha il linguaggio che riteniamo essenziale, come una condanna di Hamas”.

