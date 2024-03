Losanna (Svizzera), 25 mar. (LaPresse/AP) – I campionati europei di ginnastica del 2025 non si terranno più a Tel Aviv come da programma a causa della guerra in corso tra Israele e Hamas. La decisione è stata presa e comunicata in una nota dagli stessi organizzatori, l’Unione Europea di Ginnastica. Verrà ora riaperto il processo di candidature. Le federazioni affiliate hanno un mese di tempo per presentare le loro proposte. “Riconosciamo gli sforzi compiuti dalla Federazione di ginnastica israeliana, eccellente ospite di diversi Campionati europei negli ultimi otto anni”, ha aggiunto la European Gymnastics specificando che “il comitato esecutivo accoglie con favore una candidatura per le edizioni successive” da parte di Israele.

