Milano, 25 mar. (LaPresse) – Domani l’Alta corte di Londra si pronuncerà sull’appello di Julian Assange contro la sua estradizione dal Regno Unito agli Usa. Lo comunica la moglie del giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks in un post sul social X in cui ha condiviso l’ordine del giorno dell’udienza in programma domani alla corte londinese.

