Milano, 24 mar. (LaPresse) – Massiccio attacco di missili e droni sull’Ucraina da parte della Russia dalle prime ore di domenica mattina. Lo rende noto l’esercito di Kiev, citato dai media locali. In particolare, secondo quanto riferito dall’Aeronautica ucraina, le forze armate russe hanno lanciato 29 missili da crociera e 28 droni Shahed in quello che è un attacco su larga scala contro otto regioni nell’ovest, nel centro, nel nord e nel sud dell’Ucraina. Secondo il rapporto, sul totale degli obiettivi aerei lanciati in tutta l’Ucraina, sono stati intercettati dalla difesa aerea 18 missili da crociera e 25 droni Shahed. Al momento, fanno sapere le forze ucraine, non si registrano vittime.

