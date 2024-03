Roma, 24 mar. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, “è un bugiardo patologico, anche ora che sta tentando disperatamente di collegare l’Ucraina o altre nazioni occidentali alla sparatoria di massa vicino a Mosca, nonostante non ci siano prove a sostegno di tali affermazioni”. Lo scrive su X il ministero russo degli Esteri, Dmytro Kuleba. “Non lasciatevi ingannare da Putin e dai suoi scagnozzi. Il loro unico obiettivo è motivare più russi a morire nella loro guerra insensata e criminale contro l’Ucraina, nonché instillare ancora più odio per le altre nazioni, non solo per gli ucraini, ma per l’intero Occidente”, aggiunge Kuleba.

