Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Non c’è volontà politica da parte di Israele di raggiungere un accordo”. Lo avrebbe detto Hamas, citata da Maariv, in merito ai colloqui di Doha su una possibile intesa per fermare i combattimenti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo palestinese. “Durante i negoziati non ci è stata presentata alcuna nuova proposta americana”, avrebbe spiegato Hamas. “La risposta di Israele non includeva alcun riferimento al cessate il fuoco a Gaza o al ritiro delle forze”, avrebbe aggiunto l’organizzazione, sottolineando di aver presentato “proposte realistiche”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata