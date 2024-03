Roma, 24 mar. (LaPresse) – Durante una conversazione telefonica con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avvertito che “un trasferimento forzato della popolazione” palestinese nella Striscia di Gaza costituirebbe un “crimine di guerra”. Lo riporta Le Parisien, citando una nota dell’Eliseo. Macron ha quindi “riaffermato la sua solidarietà al popolo israeliano in seguito agli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023”. Ha ricordato che “la liberazione di tutti gli ostaggi resta una priorità assoluta per la Francia” e ha menzionato in particolare i tre ostaggi francesi ancora detenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata