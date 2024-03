Roma, 24 mar. (LaPresse) – Nel corso di un’intervista ad Abc la vicepresidente americana, Kamala Harris, sembra non escludere conseguenze se Israele andrà fino in fondo con l’operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di conseguenze per Tel Aviv di fronte a questo scenario, Harris ha prima affermato: “Faremo un passo alla volta”. Di fronte all’insistenza del giornalista sul tema, Harris ha replicato: “Non escludo nulla”. “Siamo stati chiari in molteplici conversazioni e in ogni modo sul fatto che qualsiasi importante operazione militare a Rafah sarebbe un errore enorme”, ha spiegato Harris. “Ho studiato le mappe. Non c’è nessun posto dove quelle persone possano andare. Stiamo esaminando circa un milione e mezzo di persone a Rafah che sono lì perché è stato detto loro di andare lì, quindi siamo stati molto chiari sul fatto che sarebbe stato un errore spostarsi a Rafah con qualsiasi tipo di operazione militare”, ha aggiunto.

