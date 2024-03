Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Ferrari fantastica, credo sia stato incredibile Carlos (Sainz, ndr) che, dal letto di ospedale, in pochi giorni ha recuperato, è stato formidabile. Una vittoria del team, di due piloti in forma, una vittoria che serviva alla F1. Credo che anche se Verstappen fosse stato in gara questa non avrebbe vinto, bravissimi tutti”. Così a LaPresse, Flavio Briatore, ex team manager di F1, nel commentare la doppietta della Ferrari al Gp d’Australia. “Rimpianti sulla decisione di lasciar andar via Sainz a fine anno? Parliamo solo di una gara, lasciamoli tranquilli. E gioiamo”, ha aggiunto. Per Briatore la Ferrari è nelle condizioni di poter contrastare la Red Bull nel corso della stagione, anche per il titolo piloti: “Penso di sì, è l’unico team vicino alla Red Bull. Vediamo ora l’evoluzione delle prossime gare”.

