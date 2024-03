Milano, 23 mar. (LaPresse) – “In merito a quello che è successo ieri a Mosca, ovviamente, sia Putin che il resto della ‘feccia’ sta solo cercando di incolpare qualcun altro. Hanno sempre gli stessi metodi. È già successo”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dal suo canale Telegram ricordando come in passato “ci furono case fatte saltare in aria, sparatorie ed esplosioni. Danno sempre la colpa agli altri”.

