Roma, 23 mar. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno smentito di aver aperto il fuoco contro i civili palestinesi in attesa degli aiuti umanitari nella periferia di Gaza City. Lo riporta Ynet. “Questa mattina – spiegano le forze israeliane – l’Idf ha consentito e coordinato il passaggio di un convoglio di aiuti per fornire cibo ai residenti del nord della Striscia di Gaza. Quando il convoglio di aiuti è arrivato al punto di distribuzione designato, è stato fermato e saccheggiato da centinaia di abitanti di Gaza”. A seguito di una verifica, aggiunge l’Idf, è emerso “che non sono stati efettuati attacchi aerei sul convoglio né sono noti incidenti in cui i soldati dell’Idf abbiano sparato contro le persone a bordo del convoglio. L’indagine approfondita sull’incidente continua”. Secondo il ministero della Sanità della Striscia di Gaza le truppe israeliane avrebbero attaccato i civili, provocando almeno 19 morti.

