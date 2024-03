Milano, 23 mar. (LaPresse) – “Niente giustifica i terribili attacchi di Hamas. Niente giustifica la punizione collettiva del popolo palestinese. È tempo di un cessate il fuoco umanitario, di un impegno da parte di Israele per l’accesso illimitato ai beni umanitari in tutta Gaza e del rilascio di tutti gli ostaggi”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un post su X.

