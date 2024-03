Roma, 23 mar. (LaPresse) – Vicino alle coste dello Yemen “una nave è stata colpita da un proiettile non identificato” che ha provocato un incendio. Lo ha riferito l’agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto), citata da Al Jazeera. L’incendio, prosegue Ukmto, è stato in ogni caso domato e l’equipaggio è al sicuro mentre la nave prosegue il suo viaggio “verso il prossimo scalo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata