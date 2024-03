L’Aquila, 23 mar. (LaPresse) – La polizia di Stato dell’Aquila ha eseguito 2 fermi per la morte di Teodoro Ullaci, 60enne di origine sarda, trovato senza vita ieri, nel giorno del suo compleanno, in via Fortebraccio all’Aquila, dopo una discussione con 2 giovani che lo avrebbero colpito allo stomaco. L’uomo risiedeva nella frazione di Tempera, nei moduli abitativi provvisori realizzati dopo il terremoto del 2009 per ospitare i terremotati. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. A coordinare le indagini il pubblico ministero Giudo Cocco.

