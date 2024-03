Milano, 22 mar. (LaPresse) – A Wolfenbuttel, in Germania, la polizia tedesca su indicazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, ha individuato e tratto in arresto un 30enne reggino resosi latitante dopo essere stato condannato per il reato di violenza sessuale. È successo nella mattinata del 20 marzo. L’arrestato, terminate le formalità di rito, verrà estradato in Italia dove dovrà scontare la condanna definitiva.

