Milano, 22 mar. (LaPresse) – La Russia “sta ora lanciando il più grande attacco al settore energetico ucraino degli ultimi tempi. L’obiettivo non è solo danneggiarlo, ma tentare nuovamente, come l’anno scorso, di causare un guasto su larga scala nel sistema energetico del Paese”. Lo ha affermato il ministro dell’Energia ucraino, Herman Halushchenko, secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’. In diverse regioni – ha aggiunto – si sono verificati danni agli impianti di generazione, trasmissione e distribuzione dell’elettricità. Inoltre, una delle linee elettriche che alimentano la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata interrotta a causa del bombardamento. Ci sono anche interruzioni di corrente in alcuni oblast. “Gli ingegneri energetici stanno già lavorando per ripristinare la fornitura di energia elettrica. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare l’elettricità alle persone il più presto possibile”, ha sottolineato Halushchenko.

