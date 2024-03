Milano, 22 mar. (LaPresse) – La Russia sta creando un nuovo raggruppamento di oltre 100.000 soldati in vista di una possibile offensiva in Ucraina in estate. “Non conosciamo a fondo i piani russi. Sappiamo solo che stanno creando un gruppo di oltre 100.000 persone”. Lo ha detto il comandante delle Forze terrestri delle Forze armate di Kiev, Oleksandr Pavliuk, come riferisce Rbc-Ukraine. Secondo Pavliuk, c’è la possibilità che all’inizio dell’estate i russi abbiano alcune forze per condurre operazioni offensive adeguate su una delle direzioni. “Queste sono le previsioni più terribili sul fatto che tale offensiva avrà luogo. Penso che faremo di tutto per infliggere le massime perdite al nemico, in modo che tutte le sue risorse che sta formando siano coinvolte nella battaglia entro questo periodo. Ma ci stiamo preparando per diversi scenari”, ha aggiunto il comandante, precisando che l’arrivo di nuovi soldati al fronte “non porterà necessariamente a un’offensiva, forse stanno rifornendo le unità che stanno perdendo la loro capacità di combattimento”.

