Roma, 22 mar. (LaPresse) – Il principe Harry e la moglie Meghan hanno augurato “salute e guarigione” alla principessa del Galles, Kate che ha annunciato di essere in terapia per un cancro. Lo riporta Sky News Uk. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e in pace”, hanno affermato Harry e Meghan in una nota.

