Milano, 22 mar. (LaPresse) – “Siamo profondamente delusi dal fatto che la Russia e la Cina non siano state in grado di sostenere questo Consiglio nell’affermare in modo chiaro e inequivocabile la necessità di un cessate il fuoco immediato e duraturo” a Gaza. Così l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, dopo il veto di Russia e Cina alla risoluzione proposta dagli Usa sulla tregua tra Hamas e Israele. “Ci sono due ragioni profondamente ciniche dietro questo voto. In primo luogo, Russia e Cina non sono riuscite a condannare gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre”, ha detto la diplomatica americana che poi ha aggiunto: “La Russia e la Cina non hanno voluto votare per una risoluzione scritta dagli Stati Uniti, perché preferirebbero vederci fallire piuttosto che vedere questo Consiglio avere successo”.

