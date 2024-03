Roma, 22 mar. (LaPresse) – Durante l’incontro con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, il membro del gabinetto israeliano di guerra Benny Gantz ha confermato l’impegno di Israele a proseguire l’operazione militare nella Striscia di Gaza, compresa Rafah. Lo riporta Ynet. Gantz, riferendo sull’incontro con Blinken, ha evidenziato l’impegno di Israele a proseguire la missione per smantellare le infrastrutture militari di Hamas, anche a Rafah. Tel Aviv, ha assicurato Gantz, continuerà in ogni caso a facilitare gli sforzi umanitari per aiutare i civili di Gaza.

