Washington (Usa), 21 mar. (LaPresse) – Il dipartimento di Giustizia e 16 procuratori generali statali hanno avviato una causa antitrust contro Apple. Secondo il ricorso, il gigante di Cupertino avrebbe violato le leggi anti monopolio, impedendo ad altre aziende di offrire applicazioni in grado di competere con prodotti Apple come il Wallet, danneggiando così i consumatori e le aziende più piccole. Il ricorso è stato presentato presso il distretto del New Jersey.

