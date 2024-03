Milano, 21 mar. (LaPresse) – L’ex sindaco di Torino Piero Fassino e l’ex assessora regionale alla Cultura Antonella Parigi sono stati assolti nell’ambito del processo per le vicende della vecchia gestione del Salone del libro di Torino. Cinque le condanne, 12 tra assoluzioni e proscioglimenti. Tra le persone condannate, anche Giovanna Milella, ex presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino.

