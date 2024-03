Roma, 21 mar. (LaPresse) – In merito alle richieste di interrompere le collaborazioni tra atenei italiani e israeliani “siamo rimasti turbati e preoccupati. Alcuni colleghi con cui abbiamo lavorato insieme fino a un anno fa, alcuni dei quali ho anche invitato all’Università Ben Gurion ed erano ben felici di venire, improvvisamente ci hanno voltato le spalle. È una decisione amorale”. Lo ha affermato in un’intervista a LaPresse la professoressa Cristina Bettin, docente della Ben Gurion University e a capo dell’Association of Italian Scholars and Scientists in Israel (AISSI). “I giovani tendono ad avere empatia per quello che considerano il più debole, ma sentono una sola campana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata