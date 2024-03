Roma, 21 mar. (LaPresse) – “I livelli di consenso raggiunti dai due nominativi prescelti” cioè Edoardo Garrone ed Emanuele Orsini “ancorché differenti tra loro, esprimono un sostegno oggettivamente rappresentativo, sia con riferimento ai componenti del Consiglio Generale, sia per quanto riguarda i voti assembleari e sono superiori, per entrambi i candidati, alla soglia del 20% necessaria per l’ammissione di diritto al voto del Consiglio Generale”.E’ quanto si legge nella relazione della commissione dei saggi di Confindustria, che LaPresse ha visionato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata