Roma, 21 mar. (LaPresse) – Escluso perché lontano dalla soglia del 20% del consenso in assemblea, necessaria per l’ammissione al voto di designazione del 4 aprile: è la motivazione del collegio dei saggi – a quanto si apprende – per l’esclusione di Antonio Gozzi dalla corsa alla presidenza di Confindustria. Secondo quanto riferito dalla commissione infatti il presidente di Federacciai avrebbe potuto contare solo sul 13,36% dei consensi, percentuale salita al 15,94% dopo la conclusione delle consultazioni l’11 marzo, ritardo che comunque rendeva inammissibili le nuove dichiarazioni di voto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata