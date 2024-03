Roma, 21 mar. (LaPresse) – “Spalletti ha molta attenzione all’Under 21 e a tutto il club Italia. In passato non era così, facciamo parte della stessa famiglia”. Così il ct della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata, in conferenza stampa. Poi sul divieto dei videogiochi in camera imposto da Luciano Spalletti Nunziata ha affermato: “Spalletti ha ragione, un atleta deve star bene a livello fisico” e deve prestare attenzione “al recupero” perché “quando bisogna riposare, bisogna riposare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata