Milano, 20 mar. (LaPresse) – Un giovane italiano è stato fermato dalla polizia di Stato come presunto autore materiale dell’aggressione con machete avvenuta a Mirafiori, a Torino, due giorni fa. Il fermato è accusato di tentato omicidio: è ritenuto essere colui che ha colpito il ragazzo che si trova ancora ricoverato al Cto. Ancora non è stata fermata la seconda persona che guidava il mezzo sul quale l’aggressore è poi fuggito. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura di Torino. La vittima ha perso parte della gamba, dopo un tentativo di rivascolarizzazione non riuscito. Ha perso molto sangue ed è in gravi condizioni, in prognosi riservata.

